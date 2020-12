5 dic 2020

Compartir en google plus

No importa que este año las fiestas haya que celebrarlas de una manera completamente diferente a los que estábamos acostumbrados. El código nocturno impone como de costumbre sus favoritos, desde los tejidos metalizados, confeccionados en forma de americanas, cuyo manual de uso permite utilizarlas incluso de día, descontextualizadas gracias a la combinación con vaqueros, hasta la profusión de lentejuelas. Y es que a nadie le amarga un brillo, aunque sea para lucirlo en el salón de casa.

Precisamente una de nuestras firmas low cost de cabecera, Sfera, acaba de incluir entre sus propuestas festivas una de las prendas que más miradas va a atraer y que ya está a punto de agotarse. Se trata de un vestido largo de lentejuelas verdes que combina además de la tendencia bling-bling tan en boga este invierno, un giro hacia la estética urbana.

La silueta del vestido es recta, midi con manga larga y cuello alto, perfecto para contrastar con el tono ácido de las micro lentejuelas con las que está bordado. Un acabado que nos remite al minimalismo noventero y nos aleja de lo que podríamos esperar de un vestido de fiesta con lentejuelas.

La referencia no es casual ya que se trata de una tendencia que ya habíamos visto sobre la pasarela, concretamente en la de Bottega Veneta. Bajo la dirección creativa de Daniel Lee, la firma italiana se ha convertido en la brújula de la nueva modernidad, capaz de mezclar estilos antagónicos y hacer que funcionen. Es el caso de este vestido de lentejuelas cuya propuesta sobre la pasarela milanesa incluía un par de botas altas militares con suela de goma.

Look de pasarela de la colección o/i 2020-21 de Bottega Veneta pinit

Así que no tengas miedo de incluir este vestido entre tu repertorio habitual. Incluso se puede combinar con una cazadora biker de cuero negro y trasladarla a un look diurno. Porque nadie dijo que las lentejuelas no pudieran tener un lado grunge.

Además, si el diseño de la firma italiana supera los cinco mil euros, la que nos propone Sfera es mucho más asequible para todos los bolsillos. Cuesta 35,99 euros y está disponible en talla S y M.