3 dic 2020

Ahora que puede presumir de pelazo con volumen y mucho brillo -y todo gracias a estos productos que está usando, Nagore Robles ha querido hacerse un cambio de look con el que lucir melena. Y lo ha hecho añadiendo uno de los tipos de flequillo que rejuvenecen a su corte de pelo bob que tanto se lleva este año. Y aunque no es tan arriesgado como el baby bang de Úrsula Corberó, es una opción perfecta y con la que acertar seguro si quieres renovar tu imagen. Y si no siempre puedes recurrir al falso flequillo de Vanesa Lorenzo...





La presentadora ha probado el nuevo espacio dedicado al cabello de The Beauty Concept en Madrid, un punto donde encontrarse con los mejores profesionales y especialistas en peluquería. Allí, Nagore ha retocado su corte de pelo bob y ha apostado por un cambio incluyendo en su look un flequillo. Hasta ahora, habíamos visto la colaboradora llevar diferentes versiones de este bob con largos diferentes y distintos peinados, pero ninguna de ellas llevaba este flequillo tan marcado.

Y es que, ha escogido un flequillo largo que lleva ligeramente despeinado y muy desfilado consiguiendo ese efecto cortina cuando se abre hacia a los lados. Un flequillo muy fino que también ha oscurecido ligeramente dejando atrás algunas mechas rubias que llevaba. Nagore ha estrenado este cambio de look que se hizo hace unos días en televisión.

Ha sido en 'Mujeres y hombres y viceversa' donde la hemos visto lucir este nuevo flequillo, que tenemos que reconocer que le queda de maravilla.Otra famosa que se une al poder rejuvenecedor del flequillo y que demuestra que con el bob es el look tendencia del 2020.