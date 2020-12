9 dic 2020

Sabemso que estás un poco reticente a comprar un modelito para Navidad o Nochevieja. Lo entendemos y lo apoyamos. Sin embargo, dado que este año no ha sido -por supuesto- el mejor de todos y la celebración tendrá que ser comedida o casi nula, creemos que no hay motivo por el que omitir deslumbrar y brillar en la última noche del año. Aunque sea en casa, con poca familia o amigos, hay que intentar llevarlo lo mejor posible y un vestidazo de lentejuelas levanta el ánimo a cualquiera. Te propusimos estas tres opciones de terciopelo que ha traído Zara, pero ha sido este vestido el que se convertirá en tu favorito.





Las influencers ya han caído rendido a él y no nos extraña, porque además de brillante, tiene una espalda de infarto de lo más sexy. Hablamos de una de las prendas más especiales que ha llegado a la nueva colección de fiesta de Zara. Un vestido corto negro de lentejuelas que tiene el escote recto fluido y que está caracterizado por unos tirantes metálicos con aplicación de joyas cruzados en espalda. Su escote trasero y estos brillos en forma de espiga hacen que sea uno de los vestidos más deseados del gigante de Inditex.

Y no nos equivocábamos. Porque amiga, sentimos decirte que está agotadísimo. La web de Zara ha colgado el cartel de 'sold out' en todas las tallas de esta prenda que cuesta 49,95 euros. Y todo se debe a que son varias las influencers que ya han presumido de él en Instagram. Y como no podiía ser de otra forma ha volado. Verónica Díaz lo combinaba con unas sandalias de tacón y enseñaba a sus seguidores lo bonito que sienta en la espalda. Rocío Osorno era otra de las que se unía a este vestido tan ideal y compartía una propuesta con mascarilla. Una también de lentejuelas de su propia dirma, a juego con el vestido y recordando que este año, tendrá que ser un complemento más de nuestro look.

Eso sí, no descartamos ponernos manos a la obra y buscarlo entienda. Porque merece mucho -muchísimo- la pena. La otra opción es esperar a que Zara reponga el que ya es el vestido más bonito de esta Nochevieja.