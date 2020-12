7 dic 2020

No hay prenda con la que sea más fácil de acertar que un vestido negro. Es el 'must have' de cualquier armario y el look comodín que puedes llevar en cualquier ocasión y triunfar. Fácil de combinar, favorece a todas las siluetas porque lo disimula todo y puede ser tan sexy como elegante. Por ello, Lara Álvarez escogió uno de ellos para asistir a la gala de Los 40 Music Awards, donde Edurne también apostó por un vestido negro y un peinado que quita años, y que hace competencia a este de Mango.

Este fin de semana se celebraron los premios de la música y Lara Álvarez fue una de las invitadas y encargadas de dar un premio. La presentadora deslumbró en la alfombra roja por la que pasaron numerosos rostros conocidos y se colocó en la lista de las mejor vestidas de la gala gracias a un vestido negro. Un modelo de esos que favorecen muchísimo y estilizan la figura.

En concreto, escogió un diseño de Chiara Boni de largo midi y corte ajustado que llevaba la falda de tubo y la parte superior con un escote en forma de V y tirante ancho. Prenda que combinó con un 'clutch' a juego y al que dio vida y un toque atrevido con unos stilettos amarillo flúor.

Y es que, Lara Álvarez deslumbró gracias a que este es un vestido con un tejido muy flexible y elástico que se ajusta a la perfección a la silueta y que tiene el grosor perfecto para que no se marque en exceso. De esta forma, es un vestido que estiliza por su color y diseño, afinando la figura gracias al corte midi en forma de tubo y que favorece a todo tipo de figuras por el tejido. Además, es una prenda versátil que podrás utilizar en diferentes ocasiones. ¡Lo más!