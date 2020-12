11 dic 2020

Si aún no está descrita la adicción a las faldas midi, debería. De hecho, es la prenda que más cerca está del pantalón en cuestión de comodidad, pero posee el extra de una feminidad irresistible. De todos modos, no es ni la comodidad ni el tono femenino lo que ha convertido a este tipo de falda, con un largo variable pero siempre por debajo de la rodilla, en favorita. Lo que la convierte en la reina del armario es su versatilidad en cuanto a siluetas y su capacidad para adaptarse completamente a cuerpos muy distintos, favoreciendo a todos. Seguro que ya lo tienes claro: caderas amplias, evasé. Caderas estrechas, plisadas. Y para todas, más o menos ajustadas, las rectas y tubos.

La regla de la falda midi y la silueta a la que favorece no tiene que tomarse estrictamente: un buen estilismo puede hacer que una falda que en principio no te encaja mucho, termine muy bien. De todos modos, más que a buscar favorecer la silueta, aquí nos vamos a centrar en buscar looks de última tendencia, siguiendo los dictados del 'street style'. Por ejemplo: combinar la falda midi con piezas del mismo color y distinta tonalidad y terminar con accesorios en contraste. Los dos looks azules con falda son impresionantes.

Otra clave de tendencia que le da un aire absolutamente contemporáneo a cualquier falda midi (incluso de otra temporada) es combinarla con una sudadera oversize. Puede tener una leyenda o una palabra, como en la foto del 'street style' que te sugerimos, o una ilustración Disney de las que te puedes comprar ahora mismo en el low cost. Si no te van las siluetas amplias, tu opción sin duda pasa por el punto. El look más influyente ahora mismo combina top y falda tubo de punto: escueto, cómodo y sexy. Sienta como un guante.