Reconócelo, a ti también te pasa: por mucho que nos guste la moda, estemos al día de las tendencias, fichemos todas las novedades que aparecen en las tiendas y sepamos sacar el mejor partido a nuestro fondo de armario, todas tenemos momentos en los que nos falta inspiración y no encontramos respuesta al clásico "¿qué me pongo?". Para esos días de indecisión, nada como unos vaqueros que nos sienten de maravilla y un toque de magia instagramera como la que hemos encontrado en Primark con cuatro looks cómodos, ponibles y muy fáciles de llevar incluso en esos 'bad style days'.





El primero de ellos no puede ser más sencillo y fácil de copiar: un par de vaqueros rectos con cintura marcada y una de las prendas estrella de la temporada: la chaqueta de punto romántica, en este caso, una calada en color blanco roto muy sencilla, pero súper ponible y que, además, solo cuesta 13 euros en Primark.





Con una marcada estética 'grunge' y altas dosis de tendencia, el siguiente look que encontramos en el Instagram de Primark apuesta por una de las prendas más favorecedoras de nuestro fondo de armario, el vaquero pitillo negro, y esta vez los combina con una 'shaket' o sobre camisa de cuadros (otro de los 'must' de este otoño invierno) y las botas de la temporada: con suela track, hebillas y un toque muy cañero. ¿Fácil, no?

Y de un look cañero, a uno mucho más sofisticado y versátil, que nos sirve tanto para ir a la oficina como para una cita especial. La clave, además de unos vaqueros rectos de cintura alta y marcada, está en los suéters (13 euros en Primark) con el detalle joya de la cadenita en el cuello. Uno, tipo chaleco; y el otro, con mangas puffy. Eso sí, aunque sabemos que las sandalias se pueden llevar con calcetines en invierno, quizá preferimos darle un toque brillante al conjunto con unos botines de charol como estos.

Y para terminar, una propuesta de cara a las Navidades de la que ya te habímos hablado. Porque este año está claro que toca ser responsable y no vamos a poder ir a fiestas, pero eso no significa que no podamos celebrar y vestirnos para la ocasión: un par de vaqueros (en este caso, un modelo rip&roll) y un top lencero superpuesto a otro 'animal print' y conseguiremos un estilismo muy digno para estas Fiestas tan inciertas.

