16 dic 2020

Violeta Magriñán ha demostrado que sigue todas y cada una de las tendencias que van saliendo y las adapta siempre a su estilo que acumula un millón y medio de seguidores. Se hizo con estos botines negros que triunfan entre las influencers y se apuntó a la moda de las chaquetas de punto con este modelo de Zara que combinó con pantalones de cuadros. Ahora, ha vuelto a demostrar que siempre va a la última uniéndose a una de las tendencias más difíciles del momento: los pantalones cut out. Y lo ha hecho con un modelo de Bershka solo apto para las más atrevidas.





Se trata de unos pantalones en color beige claro de vinilo. Ya solo el tejido hacen que sea una prenda complicada que se sale fuera de lo normal y que muy pocas se atreverían a poner. Sin embargo, no ese efecto acharolado lo que hacen que estos pantalones de Bershka sean los más atrevidos, sino su diseño. Porque además de ser de talle alto y de pernera recta -hasta ahí todo bien-, llevan unas aberturas en las caderas que dejan al aire esa zona.

Estarás pensando que no hay quien se atreva a ponérselos, ¿verdad? Pues es que no solo lo ha hecho Violeta, sino muchas más personas, ya que están agotados en casi todas las tallas en la web de la firma. Cuestan 29,99 euros y tienen una blazer a juego. Y por supuesto, no es una maericana normal. Es un modelo (muy) cropped perfecto para no tapar las originales abuertras del pantalón y que cuesta 35,99 euros.

Así es como lo ha llevado Violeta. La influencer se ha decantado por las dos piezas con las que ha presumido de tipazo y ha demostrado que en ocasiones, arriesgar, puede ser todo un acierto.