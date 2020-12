11 dic 2020

Después de sorprendernos con su cambio de look con flequillo, Nagore ha continuado dejando claro que en su armario, Zara es el absoluto protagonista. La colaboradora no tiene ojos para otras marcas y con sus últimas publicaciones de Instagram, nos hemos dado cuenta que no solo recurre a esta marca para los looks televisivos, si no también para los del día a día. Este jersey a rayas fue todo un éxito y ahora lo ha vuelto a demostrar con unos pantalones de pinzas que tú también vas a querer en cuanto los veas.





VER 13 FOTOS ¿Estás en busca de los pantalones de pinzas perfectos? Hemos dado con los más favorecedores de la temporada

La presentadora quiso compartir con sus seguidores unas bonitas fotos que se había hecho y no dudó en comentar de dónde era el look que lucía antes de que sus 'followers' preguntaran por él. "Llevo un total look de Zara", aclaró en la publicación en la que aparecía ella con un estilismo protagonizado por unos pantalones en color beige de traje que tienen la blazer a juego.

Un modelo ideal que ya hemos buscado en la web y... ¡Sí, lo hemos encontrado! Zara tiene a la venta diferentes pantalones de ese estilo y en colores similares, pero el de Nagore se diferencia por un talle alto muy estilizador y que lleva el botón negro a contraste. Es de pernera recta y lleva como detalle característico las costuras marcadas. Cuesta 29,95 euros, pero hay una mala noticia: está agotado en las tallas XS, S y M. Si vistes alguna de esas, tranquila, porque es probable que lo encuentres en tienda.





VER 11 FOTOS 11 pantalones de traje por menos de 30 euros (y algunos menos de 15) que estilizan y puedes llevar con botas o deportivas

Además, estamos muy a favor de cómo los ha combinado. Nagore añadió prendas más casual y relajadas para dar un toque más desenfadado al look y que sea más ponible en el día a día. Escogió una camiseta blanca con letras negras y una biker cropped de efecto piel también negra. Dos prendas que también son de Zara y que completó con unos stilettos a juego.

¿Nuestra propuesta? Que pruebes a combinarlos con sneakers blancas, como proponen desde la firma sacando la versión más sport de la prenda y comprobando lo versátiles que pueden llegar a ser.