17 dic 2020

Hace tiempo que la moda en su vertiente más creativa ha dejado de obsesionarse con lo bello y ha pasado, directamente, a cultivar todo lo demás. Se trata de abrir nuevos caminos en el gusto, más allá de la trillada carretera de lo bonito. Y lo está consiguiendo. Cada vez más somos capaces de paladear otras sensaciones cuando observamos un look e incluso apreciamos cierto feísmo. Solo hay que ver cómo triunfan los controvertidos estilismos de Gucci, con mezclas imposibles de prendas que podrían estar en el armario de tu abuela. Nuria Roca no va tan lejos, pero es cierto que su propuesta, una combinación de chaleco con vestido, incide más en lo interesante que en lo bonito. Favorece muchísimo, pero bajo parámetros más complejos que los obvios.

El look que ha suscitado pitos y aplausos en el Instagram de Nuria Roca. pinit

Muchas seguidoras de Nuria Roca no han entendido de ninguna manera este look y, sin embargo, es cien por cien Roca. Tiene ese punto de originalidad inesperada que la colaboradora de 'El Hormiguero' trata de imprimir a todas sus apariciones. Además es inteligentísimo, porque le da una vuelta al look más importante de la temporada, la combinación de chaleco de punto y vestido, con dos piezas imponents. Ni el chaleco se parece a los que hemos visto hasta la fecha ni el vestido queda en un segundo plano. El look es espectacular.





Chaleco con hombreras y confeccionado con tejido en mezcla de lana de Zara. pinit

Para clonarlo puedes recurrir a cualquier vestido estampado de tu armario, cuanto más setentero mejor. El chaleco, la pieza principal del mix, es de Zara y, aunque está confeccionado en lana, apuesta por cierta rigidez más propia de las americanas. De hecho, lleva hombreras y un acertadísimo cinturón que permite ceñir estratégicamente la cintura para que la silueta no desaparezca bajo tanta ropa (59,95 euros). Los estilistas de la megatienda gallega lo han combinado con los previsibles pantalones pitillo, pero el atrevimiento de Nuria Roca nos parece muchísimo más original. Bravo por ella.