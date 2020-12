16 dic 2020

Aunque todos sabemos que este año será diferente, hay algo que no podemos dejar que también nos quite la pandemia del coronavirus, y es la ilusión de la Navidad. Por eso, aunque el 2020 nos lo ha puesto muy difícil, no queremos (ni debemos) perder la magia, y eso pasa por empezar a vestir nuestro hogar de fiesta. Ya te hemos contado la bonita historia del Elfo de la Navidad y qué significa el calendario de Adviento. Ahora, nos fijamos en la corona navideña que ha colgado de su puerta Nuria Roca y te enseñamos cómo hacerla tú misma gratis. Porque, aunque parezca uno más de la Navidad, este adorno es más necesario que nunca este año...





Un detalle tan sencillo como colocar la corona navideña en la puerta tiene un cargado significado que se remonta a la época de los romanos, cuando se ponían estas guirnaldas como parte de las celebraciones del Año Nuevo, y que en los tiempos que corren es más necesario que nunca: estos arreglos siempre verdes y con forma de anillo se ponían en honor a Strenia, la diosa del bienestar, para que esta reinara en hogar durante el año que entraba.

Ahora que conocemos su significado, nos fijamos en la corona de Navidad de Nuria Roca y la copiamos paso a paso con los tutoriales DIY que hemos encontrado en Amazon Home y que, además de muy fáciles y gratis (como estas ideas para reconvertir en adornos cosas que ibas a tirar), nos harán pasar una tarde de manualidades en familia. ¿Qué más se puede pedir?