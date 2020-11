26 nov 2020

Compartir en google plus

Si sigues el street style desde cualquier cuenta de Instagram lo estarás viendo por todas partes: el chaleco de punto, o también el jersey sin mangas, se ha convertido en una constante en los looks de las influencers. Logra sumar una capa de estilo a cualquier estilismo para aportar un toque de sofisticación fantástico, de ahí que se agoten cada vez que llegan al low cost los chalecos con los estampados más apetecibles. Las divas del estilo global han encontrado una manera de lucirlo que nos tiene fascinadas: combinados con vestidos de múltiples estampados. No es fácil clonar este look, pero podemos recurrir a falda y camisa para conseguir un choque de estampados que funcione. Eso sí: toca soltarse la melena para comprar en el low cost y arriesgar.

Impactante chaleco de punto de la firma NaaNaa disponible en Asos. pinit

Nuestro chaleco favorito ahora mismo en las tiendas de moda rápida lleva un estampado de pata de gallo que llama, inevitablemente, la atención. Stradivarius lo propone en un color rosa bebé maravilloso, pero hemos optado por este de Asos porque el verde nos resulta mucho más impactante. Aún lo tienes en todas las tallas con la rebaja de Black Friday por 24,99 euros. Es de la firma NaaNaa.

Camisa de rayas oversize con hombros caídos de H&M. pinit

Como el chaleco nos marca una gama de color, vamos a continuarla con una camisa de rayas, por ejemplo este diseño de H&M con un aire retro fastuoso. Es la típica camisa que no puedes identificar exactamente ni como alta moda ni como low cost: la tela con un ligero brillo despista totalmente. Corre, porque está rebajada en la megatienda sueca por 34,99 euros.

Falda midi y plisada con un fantástico estampado de flores de H&M. pinit

También encontramos en H&M la falda perfecta para simular un vestido bajo el chaleco favorito de Asos. Se trata de un diseño midi y plisado con un estampado de flores maravilloso. Sin la rabaja del Black Friday sale por 34,99 euros y está disponible hasta la talla XXL (lleva, además, cinturilla con goma). Puede quedar fantástica junto a la camisa de rayas y el chaleco pata de gallo. Solo hay que atreverse.