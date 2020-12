18 dic 2020

En nuestro habitual recorrido por los catálogos de nuestras firmas favoritas siempre nos podemos encontrar propuestas ideales para nuestros looks de fiesta, prendas que nos vienen muy bien para los estilismos caseros más cómodos o diseños que, simplemente, nos conquistan a primera vista. Y en nuestro último recorrido nos hemos enamorado de una falda y una camisa que van a elevar cualquier look, gracias a la última colección de Massimo Dutti, que ya nos enamoró con sus looks de fiesta.

Aunque no han nacido para ser combinadas, esta camisa y esta falda no necesitan demasiado para crear un estilismo impecable. Porque como podemos ver en las imágenes de la modelo de la firma, un pantalón negro y un jersey a tono pueden ser toda la compañía que necesitemos para tener nuestro look completo.

Nuestra nueva camisa favorita es de color maquillaje, de corte recto, cuello redondo y puño abotonado.

Confeccionada en tejido popelín, viene con mangas con volumen fruncidas en el hombro y cierre de botones a tono en el frontal y en los puños.

Tiene un precio de 49,95 euros y está disponible entre las tallas 34 y 42.

La falda que queremos meter ya en nuestro armario es de color crema con estampado de rayas en tonos marrones.

Viene con forro interior, cierre de cremallera lateral y es de corte evasé, para dar volumen a nuestra figura.

Disponible entre las tallas 34 y 42, tiene un precio de 59,95 euros.