21 dic 2020

Hemos visto muchas, muchísimas tendencias a lo largo de todo el otoño. Sin embargo, la que más ha calado entre las compradoras de moda, tanto en los looks de casa como en los de calle, tiene que ver con el uso del color. Esta temporada hemos apostado por los estilismos monocromáticos en tonalidades suaves, del blanco roto al camel pasando, sobre todo, por distintas variaciones del crema. Nos ha seducido su calidez y dulzura, además de su infinita capacidad para crear cierto resplandor luminoso a nuestro alrededor. Y sigue haciéndolo en este estilismo con cárdigan y sujetador de Sincerely Jules. No puede ser más bonito.

El look con sujetador de encaje y cárdigan de Sincerely Jules. pinit

Ahora mismo en cualquier tienda del low cost uno de los superventas más destacados son los cárdigans, preferiblemente en tonos neutros o pastel. Si aún no tienes uno en tu fondo de armario corre, por ejemplo, a Zara, donde puedes encontrar el que lleva puesto Sincerely Jules en este look que tanto nos ha gustado. No vas a encontrar una propuesta más suave para tu día a día, infalible a la hora de reclamar dulzura en la mirada y en el trato. Sin embargo, el estilismo no funcionaría tantísimo si no añadiera una prenda clave: un sujetador de encaje que le aporta un tono romántico y sexy genial.

Sujetador de encaje con dibujo gráfico en color crema de Etam. pinit

Atención, porque no vas a encontrar tantos sujetadores en el low cost con este diseño tan favorable a lucir en el exterior y en este tono tan en tendencia. Se trata de un sujetador de encaje de Etam, con las copas en forma de triángulo y sin aros que te llevas por 29,99 euros (tiene, además, las braguitas a juego). Es un hallazgo inteligentísimo de Sincerely Jules, porque no vas a ver muchos diseños con un dibujo gráfico tan bonito. Funciona con el cárdigan crema, pero va a funcionar bajo cualquier prenda que reclame cierta atención sobre el escote. Y queda genial.