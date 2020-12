14 dic 2020

Zara se ha propuesto hacernos brillar estas Fiestas. Y es que una cosa es que vayamos a pasar las Navidades más atípicas que recordamos, en las que la prudencia, la distancia social y la responsabilidad van a ser las protagonistas, y otra muy diferente es que no podamos celebrar. Y si es con mucho 'glitter', mejor que mejor. Su editorial navideña se llama 'Sparkling edit', toda una declaración de intenciones en la que no faltan las lentejuelas, los destellos joya y el brilli-brilli. En cualquier prenda, en cualquier detalle, incluso en la ropa interior... que deja de ser interior para convertirse en protagonista de las prendas más atrevidas de su nueva colección.





VER 10 FOTOS La última colección de edición limitada de Zara es todo lo que buscas para tus looks de fiesta

Y es que si en su selección de regalos Zara incluye desde bragas de punto a tirantes joya, en su colección de fiesta no faltan crop-tops que son una suerte de sujetadores adornados con apliques de 'strass' al más puro estilo Shakira a principios de los 2000 y faldas de satén con ligueros (también glitter) a la vista. Sí, todo muy loco, sugerente y solo apto para atrevidas.

Todo el mundo habla ellas y, aunque parezcan muy complicadas, ya han comenzado a agotarse y prometen ser las típicas prendas que, cuando ya sea imposible conseguir, lamentaremos no haber comprado. Pero, ¿cómo aterrizar estas dos propuestas tan arriesgadas de Zara en looks reales? Tenemos que reconocer que juntas son difíciles de digerir, pero si combinamos el crop top con unos vaqueros o lo llevamos bajo una blusa trasparente; o lucimos la falda con una camisa blanca sencilla, el resultado puede ser sorprendente ¡y brillante! Además, el capricho no va a salirte nada caro: cada una cuesta 29.95 euros.

¿Quién no quiere poner un poco de brilli-brilli y originalidad a su look de fiesta por menos de 30 euros?