17 dic 2020

Hay dos prendas por las que este otoño-invierno hemos desarrollado una auténtica obsesión: los abrigos y las chaquetas de punto con detalles joya. Los primeros son nuestra carta de presentación de estilo en estos tiempos en los que la prudencia marca que la poca vida social que hagamos sea al aire libre, desafiando las bajas temperatura. Las segundas, nuestras mejores aliadas para crear looks confortables y cargados de estilo con el tejido estrella de la temporada. Entre todas, las de estilo romántico son nuestras favoritas para crear looks hiperfemeninos y de inspiración naive, como estas ideales que ya teniamos fichadas, o esta nueva que acabamos de encontrar en Zara, la más bonita, sin duda, de la nueva colección ¡y que aún no está agotada!





VER 14 FOTOS Chaquetas de punto románticas para llevar con vaqueros

De marcado carácter romántico y un sutil aire vintage, en un punto grueso rosa empolvado adornado con pompones y rematada con unos elegantes botones joya, está chaqueta de silueta ‘cropped’ y mangas con ligero volumen se ha colado sigilosamente (sorprende que aún esté disponible en todas las tallas) entre las novedades de Zara dispuesta a convertirse en una de las estrellas de la Navidad porque es el regalo perfecto: barato (cuesta 29.95), original y muy ponible.

Y es que cuesta imaginar un look en el que no encaje esta chaqueta que queda igual de bien con unos vaqueros como parte de un look ‘casual’ que con un traje sobrio para añadir un toque muy femenino a tus estilismos ‘working girl’. Además, nos encanta combinada com un maxi vestido de inspiración boho, con in ‘total look’ de punto súper ‘comfy’ y calentito, con un LBD para tus citas más especiales; o con una falda midi plisada para conseguir un aire retro de lo más inspirador.

¿Se te ocurre un regalo mejor para acertar seguro? Nosotras, de momento y antes de que se agote, ya la hemos incluido en nuestra carta de Navidad y Reyes. Por si acaso...