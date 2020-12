24 dic 2020

La verdad es que Uterqüe no es la tienda a la que acudimos automáticamente, a hacer esas compras por impulso que nos alegran el fin de semana. Nos disuaden, claro, los precios, más elevados que en el puro low cost, ya que los diseños son directamente extraordinarios. Nos encanta la manera en la que los diseñadores de Uterqüe le dan una vuelta a los clásicos con adornos, estampados o siluetas originalísimas, que jamás vemos en otras tiendas. No nos extraña nada que Letizia haya lucido en varias ocasiones prendas de esta marca, porque son dignas de una reina. Las que te proponemos no solo son regias, elevan instantáneamente cualquier look a la categoría más sofisticada.

Chaqueta corta confeccionada en tejido desflecado de Uterqüe.

La chaqueta que nos ha llamado extraordinariamente la atención es directamente espectacular: corta, con la manga fruncida en hombro y confeccionada en un tejido desflecado con estampado de fantasía y pasamanería trenzada en los cantos del cuerpo, las mangas y tapetas de los bolsillos superiores. Lleva los clásicos bolsillos delanteros frontales cerrados con un botón dorado y cierra en el delantero mediante un gancho metálico escondido. Con un elegantísimo pantalón negro o con un vaquero queda extraordinaria. Precio: 159 euros. Te lo advertimos.

Camisa con las mangas abullonadas y cintura tipo fajín de Uterqüe.

La camisa que te proponemos en segundo lugar es un acierto asegurado: combinada con cualquier pantalón o falda básicos consigues una sofisticación extraordinaria. Se trata de un diseño con cuello mao en un tejido con cuerpo bordado a rayas negras (89 euros). El patrón es súper original: lleva cordones con pompones cerrando el cuello y una cintura tipo fajín rematada con botones. Las mangas son, directamente, espectaculares. Y tiene ese espísitu bohemio sofisticado que tanto le gusta a Letizia, y a nosotras también.

Pantalones blancos con estampado a cuadro ventana de Uterqüe.

Por último, no podíamos dejar de destacar estos pantalones anchos, que en Uterqüe proponen en un total look blanco con zapatillas de deporte. Es un estilismo diez, pero le vemos muchas más posibilidades a estos pantalones, gracias a un estampado de cuadro ventana precioso que actualiza cualquier prenda que le acompañe. Cuestan exactamente lo mismo que la camisa, 89 euros, pero les vas a sacar un partido increíble, tanto en looks casuales como en otros más arreglados en los que busques un tono rejuvenecedor e interesante.