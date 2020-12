24 dic 2020

El punto ha sido el gran vencedor de la tendencia de temporada, muy pendiente de la calle pero mucho más de encontrar texturas y siluetas que respondan a la comodidad de andar por casa. Los conjuntos de jersey y pantalones anchos han sido el superventas absoluto del otoño, seguidos muy de cerca por los vestidos de punto, universalmente favorecedores y confortables al máximo. Son un básico para las que amamos el minimalismo, pero es cierto que pueden llegar a contagiar cierto tono plano a todo el look. Para hackear este efecto, hemos encontrado una combinación de accesorios en negro infalible, fácil y baratísima. Te va a convencer seguro.

Vestido de punto de color blanco cremoso con abertura lateral de H&M. pinit

Si todavía no has caído en la tentación de comprar el vestido de punto superventas de la temporada, tienes disponible el que lleva la influencer en la foto: un diseño de H&M con una sugerente abertura lateral. Este detalle es importante, porque ya le da al vestido otro aire, más actual. El color es innegociable: te va a dar mucho juego para contrastar con accesorios negros, como hace la influencer, o para conseguir un total look monocromático, otro 'hit' de la tendencia de invierno. Lo tienes hasta la talla XXL y cuesta 34,99 euros.

Botas altas con suela track, con el adorno de pespuntes en el corte de Zara. pinit

Atenta al detalle definitivo de la influencer: ceñir la cintura con un cinturón estrecho y sin decoración. Es un gesto que permite dibujar la silueta y que elimina el efecto saco que puede llegar a tener este tipo de vestidos, sobre todo en la talla XXL. Imprescindible combinarlo con una americana negra, también básica. Lo que buscamos es el contraste de color. Y la guinda son las botas, un diseño de H&M agotado que encontramos, muy similar, en Zara. Son altas, con pespuntes, tirador traser y suela track, con una altura de 6 centímetros. Son una inversión a largo plazo y solo cuestan 59,95 euros.