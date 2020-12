27 dic 2020

Una de las tendencias que más han triunfado este 2020 es la de los conjuntos de punto. El confinamiento y la pandemia han hecho que las prendas cómodas se conviertan en las favoritas del año y acaben siendo parte del street style. Los chándales se han colocado por delante de básicos como vaqueros y los conjuntos de punto en la alternativa perfecta. Laura Matamoros se apuntó a esta tendencia con estos dos de Zara y Paula Echevarría llevó este con cárdigan de Primark y vestido. Ahora hemos encontrado en H&M el diseño defintivo. ¡Te va a encantar!

Se trata de un conjunto de punto formado por dos piezas que para nuestra sorpresa -y suponemos que la tuya- no lleva pantalones, si no una falda. Sí, has leído bien. Hasta el momento, casi todos los conjuntos de este tejido iban con pantalones y jerséis o cárdigan como parte superior, sin embargo, este con falda es nuestro favorito por ser el más original y calentito.

Lleva un jersey de corte oversized, largo y con cuello vuelto y una falda recta de largo midi a juego. El jersey cuesta 29,99 euros y la falda la puedes encontrar por 24,99 euros. Dos precios bastante asequibles para un look al que puedes sacar mucho partido, usándolo de diferentes maneras y hasta por separado.

Desde la firma proponen conjuntarlo con unas botas altas de tacón y nos aprece una idea perfecta, que al parecer también ha gustado en redes. En H&M añaden un modelo en color gris y en Instagram lo hemos visto combinado con unas planas de suela track en color negro y chaqueta a juego. También quedará ideal con sneakers para un look más casual y cómodo o con botines ¡Es ideal!