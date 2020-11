18 nov 2020

Si hay una tendencia que haya arrasado este 2020 es, sin duda, la cómoda. O lo que es lo mismo, prendas versátiles con las que estar en casa relajada para después salir a la calle con mucho estilo. Las faldas o vestidos de invierno son una solución ideal para el día a día, pero si nos tenemos que quedar solo con una opción, nos quedamos con los conjuntos de punto (como este de Eugenia Silva), y en concreto con este de Primark con el que hemos tenido un flechazo absoluto.





Se trata de un total look en color blanco formado por un jersey oversize de cuello vuelto y aberturas en los laterales, y unos pantalones fluidos de pata ancha que sientan de maravilla, aunque la firma irlandesa también ha diseñado la versión en falda para combinarla con el jersey.

La influencer Paula Moya ha triunfado en Instagram con un look casual en el que luce este conjunto que favorece a todas las figuras y a cualquier edad. Y lo ha combinado con zapatillas blancas y dos complementos que son pura tendencia y que le dan el toque de personalidad a las dos piezas: un bolso mini negro y un gorro de pescador en color beige, otra de las tendencias que están triunfando en Primark esta temporada.

Encuentra ambas prendas en las tiendas de Primark y no las dejes escapar, aunque no te aseguramos que no estén agotadas...