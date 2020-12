28 dic 2020

Estas navidades se decide todo sobre la marcha. Mientras que otros años llevábamos semanas preparando el que sería nuestro mejor look de Nochevieja -casi como Cristina Pedroche-, esta vez estamos más por la improvisación. Con el toque de queda vigente, este año no va a haber fiestas de cotillón así que lo más probable es que pasemos la noche entera en casa. ¿Y qué necesitamos? Un look que sea cómodo. Por fin no vamos a tener que calzarnos los tacones, aunque eso no quita que no nos queramos arreglar para la noche más especial del año. Dar con el look perfecto no es fácil, las hay que se niegan a bajarse de las lentejuelas y las que lo quieren pasar en pijama. Si estás en elguno de estos dos bandos, no sigas leyendo. Pero si lo que buscas es un look cómodo pero cargado de estilo, esto te interesa. Toma nota, nos vamos de compras.





Conjunto de blusa y pantalón de raso con estampado oriental, de Mango. pinit

Un conjunto que, a pesar de tener el corte de un pijama, queda 100% elegante y es perfecto para salir a la calle gracias a su tejido de raso y a su estampado oriental que tanto nos ha cautivado a lo largo del invierno. Consta de dos piezas, una camisa son solapas, escote en pico y pequeños botones y un pantalón de corte recto, con goma en la cintura y corte tobillero que tiene, además, dos bolsillos laterales. Si eres friolera, le puedes añadir una americana al conjunto, como proponen en Mango, y cambiar las bailarinas por unos botines o unos zapatos de tacón medio.

Este conjunto de Mango con estampado oriental nos parece ideal para pasar una Nochevieja en casa. pinit

Tanto la camisa como el pantalón están disponibles desde la XS hasta la XL y pudes encontrar todas las tallas en la web. Por lo menos de momento, porque este conjunto lencero promete convertirse en uno de los más vendidos de la firma low cost. ¿Los precios? El mismo para las dos cosas: cada una de las piezas cuesta 29,99 euros.