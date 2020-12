29 dic 2020 mujerhoy

Como ella misma ha dicho, parece una inocentada, pero no lo es. Y tenemos que reconocer que no esperábamos este look que ha compartido Nuria Roca en su perfil de Instagram. Después de verla por última vez en 'El Hormiguero' con estos pantalones de Zara ideales, no contábamos con que la presentadora optara por un look 'comfy' protagonizado por las polémicas zapatillas de Lidl que se revenden a precios estratosféricos. Y aunque a sus seguidores nos les ha encantado la idea, desde la redacción tenemos que reconocer que está ideal.

Ayer se celebró el Día de los Inocentes y Nuria Roca actualizó su cuenta social con una publicación que parecía una buena inocentada, pero que ella misma desmintió. "Buenos e inocentes días! ¡No, no es una inocentada! ¡Las famosas zapatillas de Lidl ya son mías! ¡Yo también me he dejado contagiar por la locura de las zapatillas de Lidl!", escribió la presentadora junto a una fotografía en la que aparece luciendo este modelo.

Se trata de unas zapatillas con los colores corporativos de la cadena de supermercados: azul, rojo y amarillo. Un diseño deportivo que cuesta 19,99 euros, que Lidl relanzó ayer y que es todo un éxito. Tanto es así, que su reventa alcanza los 500 euros. Un éxito que no se sabe si se debe más a la broma y lo gracioso que puede llegar a ser o porque realmente es una zapatilla que gusta y mucho.

Nuria parece ser de la segunda opción y las ha lucido así de feliz. "Sabéis que me encantan los colores y no me he podido resistir a este modelo tan maravilla para acabar el año, pura fantasía!!! ¿Mola, eh?", se explicó la presentadora. Una opinión nada parecida a la de sus seguidores. "La verdad es que no me gustan nada", "ni de coña me pongo unas zapas de Lidl! Lo siento mucho", "me encantas Nuria, pero esas zapatillas son horrendas por favor", fueron algunos de los comentarios que escribieron sus 'followers'. Y es que para gustos los colores...