21 dic 2020

Nuria Roca se ha propuesto dejarnos con la boca abierta y tenemos que reconocer que lo ha conseguido. La presentadora ha publicado unas imágenes en su perfil de Instagram con un cambio de look radical de esos que no dejan indiferente a nadie. Un cambio de imagen falso -como el bob rizado de Lara Álvarez- protagonizado por una melena XL con flequillo con la que ha tapado las mechas contouring que lleva normalmente para quitarse años. Y todo se debe al mismo motivo por el que llevó este peinado rejuvenecedor con trenzas.





VER 15 FOTOS Pantalones de Mango, faldas midi y mucho flúor: Estos son los mejores looks de Nuria Roca del 2020

Nuria anunció hace unos días que este 2021 venía con muy buenas noticias para ella ya que iba a retomar su faceta como actriz participando en una obra de teatro junto a profesionales como Antonia San Juan. Un proyecto con el que se ha mostrado muy ilusionada dejando pequeños detalles en su perfil social. ¿El último? La caracterización a la que se ha sometido para poder interpretar el papel.

Nuria aparece luciendo el pelo muy, pero que muy largo a la altura de la cintura en un castaño oscuro y liso. Un corte XXL a capas y ligeramente desfilado protagonizado por uno de los flequillos más favorecedores del momento: el tipo cortina. Un flequillo largo, desfilado y semiabierto que le favorece muchísimo. ¿El truco? Una peluca que está usando para la caracterización del personaje.

Y aunque sea un cambio de look momentáneo tenemos que reconocer que la melena XL y el color oscuro no, pero el flequillo le sienta de maravilla y podría ser una opción perfecta para Nuria si está pensando en un cambio de look. Después de esta miniprueba, sabemos que sería un acierto y una apuesta segura.