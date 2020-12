30 dic 2020

A pesar de que el tejido punto ha sido el 'must have' del 2020, parecía que el mono era un imposible que no conseguía demasiada aceptación. Sin embargo, después de que varias celebrities se hayan decantado por él, se está convirtiendo en uno de los favoritos de la temporada por varios motivos: es cómodo, calentito y lo puedes llevar en un sinfín de ocasiones. Paula Echevarría llevó este de Mango y Blanca Suárez escogió este de Zara. Ahora ha sido María Pombo quien se ha decantado por otro modelo del gigante de Inditex.

A pocos días de dar a luz, María Pombo confesó a sus seguidores que llevaría dos looks diferentes para ponerse a la salida del hospital, porque no tenía del todo claro qué quería vestir. Y es que a las puertas del centro donde ha tenido a su primer hijo se encontraban algunos medios de comunicación que querían fotografiarla y preguntar a la influencer cómo había ido el parto. Unas imágenes en las que hemos podido ver que se ha decantado por el mono de punto de Zara.

Al parecer, María optó por el estilismo más cómodo, sencillo y, por supuesto, calentito -que el frío en Madrid aprieta y mucho- que tenía. Un mono de punto de cuello subido con capucha ajustable con cordón y manga larga, bolsillos delanteros de plastrón y cierre frontal con cremallera. Cuesta 39,95 euros y es de un color marrón tostado ideal que pega con todo. La influencer lo combinó con unas botas tipo chelsea y suela track marrones y un abrigo largo beige.

Aunque también nos encanta la propuesta más sport que proponen desde la firma. Añaden una camiseta de cuello vuelto en color crudo debajo y unas zapatillas blancas. Además, es una opción perfecta para posibles futuros confinamientos, ya que tiene pinta de ser súper cómodo. ¿La mala noticia? Que ya está agotado en las tallas XS, L y XL.