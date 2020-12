19 dic 2020

La cuenta atrás ha empezado y en pocos días estaremos celebrando unas navidades de lo más atípicas, en las que nadie piensa ni en grandes fiestas ni en concurridas reuniones. Eso sí, la situación no impide que celebremos y disfrutemos de una buena cena de Nochebuena en compañía de nuestros más cercanos. Y por qué no, deslumbremos con nuestros estilismos.

Si tras echar un ojo a los vestidos babydoll que prometen ser nuestro look de fiesta más cómodo, y a los looks brilli brilli de Lefties aún no has elegido tu estilismo para la cena de nochebuena, tenemos dos propuestas que te van a encantar. Cómodos, favorecedores y de lo más elegantes, la colección de Mango cuenta con dos monos de punto que te harán ser la mejor vestida de la noche.

En color marrón y con cinturón desmontable, este mono se ha convertido ya en uno de los más deseados. Y más, desde que Paula Echevarría nos mostrará que sientan como un guante. Con cuello solapa y cierre de botones en la parte delantera, contra todo pronóstico, todavía está disponible en todas sus tallas, de la XS a la L. Con suave tejido y una elegante caída, este mono cuenta con manga abullonada y tiene un precio de 59,99 euros.

Cómodo y de lo más favorecedor, este mono de punto puede ser una acertada opción para la cena de Nochebuena. pinit

Si aún no te hemos convencido de que un mono de punto puede ser tu mejor opción para las fiestas, toma nota de nuestro segundo flechazo. En color gris oscuro, y también con cinturón, Mango nos propone este favorecedor mono de manga larga y diseño cruzado que crea un bonito escote de pico.

Con escote cuzado y cinturón, este mono en color gris sienta como un guante. pinit

Con cintura elástica para marcar mejor la figura, este mono está arrasando y ya está agotado en alguna de sus tallas. Tiene un precio de 39,99 euros y, mucho nos tememos, pero no llegará a las rebajas…