30 dic 2020

Compartir en google plus

Hay abrigos básicos para ponerte con todo como el de Zara de Eugenia Silva o este tan elegante que le hemos copiado a Tamara Falcó. Y hay otros modelos mucho más originales que son perfectos para usar también en el día a día, pero que tienen otro objetivo: dar vida a tus looks más básicos. Y sí, los de estampado de cuadros son sin duda la mejor opción. Y eso Nuria Roca lo sabe. Por ello, se ha hecho con un modelo que tú también vas a querer copiar.

La presentadora publicó unas fotografías de un día por el centro de Madrid, donde estuvo para ver la decoración navideña que hay en la capital española. Y aunque según Nuria, fue complicado conseguir las fotos porque "Juan del Val lo odia, no sabéis el suplicio para pedirle que me hiciera alguna", finalmente la colaboradora de 'El Hormiguero' consiguió compartir su look protagonizado por un abrigo de cuadros.

"Lo que viene siendo hacerse un 'egoreportaje' en torno a un abrigo", escribió Nuria junto a la publicación de Instagram y aclarando que la prenda es Cyrana. Se trata de un abrigo de corte oversize de cuadros con cierre de doble abotonadura y hecho en España. Un diseño en tonos verdes y amarillos que cuesta 498 euros y que también está disponible en color azul, beige o naranja.

Nuria lo combinó con un jersey de cuello subido en color verde fluorescente, pantalones negros y botines a juego de suela track. Un look ideal que ha gustado mucho a sus seguidores y que demuestra que este tipo de abrigos son perfectos para animar los looks básicos de invierno. La fórmula de jeans más jersey tan habitual en esta época es la mejor para llevar con un abrigo como este. ¡Lo queremos!