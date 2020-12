31 dic 2020

Las curvys tenemos nuestro talón de Aquiles en el punto: si no está muy bien pensado para favorecer, en vez de delinear las curvas suele crear volúmenes indeseados. Solo un tejido fluido y de alta calidad nos ofrece la sensación gustosa y cálida del punto sin los inconvenientes del volumen extra. Además, los diseños tienen que estar muy bien pensados para no favorecer un efecto oversize que apartir de según que tallas no funciona como debería. Justo esa fórmula mágica, punto de calidad y diseños excelentemente pensados, está presente en al colección de Patricia Bright para Lavish Alice Plus que acaba de llegar a Asos. La verdad: hacía tiempo que no veíamos diseños en punto tan acertados para las tallas curvy.

Impresionante vestido de punto de color arándano con patrón tipo corsé. pinit

La estrella de la colección es, sin duda, un vestido de punto de canalé de color arándano: se ajusta con bastante consistencia donde interesa y añade unas preciosas mangas abullonadas. El cierre de corchetes remite a los antiguos corsés y lleva un lazo ajustable en la cintura, además de un escote bastante pronunciado. Es un vestido que no va a pasar inadvertido y eso nos encanta (103,99 euros).

Conjunto de cárdigan, pantalón y top de punto, de Lavish Alice Plus. pinit

El segundo look que nos ha maravillado tiene otro espíritu, más confortable. Se trata de un tres piezas en color gris, pantalón, chaqueta y top de punto, que consigue equilibrar una silueta ajustada con la comodidad. La chaqueta de punto (103,99 euros) y los pantalones (82,99 euros) apuestan por una silueta holgada, pero como el punto es tan fluido, no hace globos por ninguna parte. El contraste se consigue con el top: una propuesta que remite a la lencería cerrada por corchetes que estamos deseando que llegue a Asos (aún no ha aterrizado en la tienda online).

Conjunto de jersey y pantalones con detalles en canalé de Lavish Alice Plus. pinit

Este look con joggers (76,99 euros) y jersey color verde bosque (69,99 euros) es, directamente, una maravilla. Los pantalones tienen una silueta confortable, con un puño bastante ancho al final de la pernera y una cinturilla de canalé a juego con el maravilloso jersey. Este lleva el cuerpo de canalé y marca un escote ficticio de lo más original. Atención a las marcas, porque son tan generosas como las perneras del pantalón y terminan en un puño también muy marcado. El conjunto es fantástico.

Falda de tubo con silueta slim con sudadera a juego, de Lavish Alice Plus. pinit

Por último, aunque este es probablemente nuestro look favorito, tenemos que destacar este look con sudadera (76,99 euros) y falda de tubo (69,99 euros). Es sencillamente espectacular: la escueta falda compensa un jersey maravilloso, con un detalle de vuelta en los hombros fantástico. Estos hombros disparados armonizan, además, la redondez de las caderas. Ópticamente parecen mucho más estrechas. Y el color beis tiene la intensidad exacta. Un diez.