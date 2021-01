6 ene 2021

Compartir en google plus

Si buscas empezar el año con buen pie, lo mejor es hacerte con un buen calzado, que además de cómodo sea estiloso y combinable. Y aquí es donde nos da la sorpresa Uterqüe. Convertida en una de nuestras marcas fetiche, desde hace semanas hemos descubierto grandes joyas entre sus perchas, desde la parka naranja con relleno de plumas, convertida ya en nuestro primer capricho del año, al jersey azul más especial y original de la temporada.

Y como era de esperar, en cuestión de calzado, Uterqüe también tiene algo importante que decirnos. Y no nos referimos a los botines color vino que hace unas semanas nos robaron el corazón, en esta ocasión la marca nos propone unas cómodas e ideales deportivas que nos han conquistado en el acto. Cuatro modelos que han conseguido colarse en nuestra lista de deseos para esta temporada, y que cuando descubras tú también querrás tener como estrella principal de tus looks más casual.

La primera deportiva que queremos que fiches son estas. En color crudo y con detalles en negro, está confeccionada con materiales de primera calidad que combinan el tejido 100% algodón orgánico con la piel de vacuno. Con una altura de la suela de cuatro centímetros, esta zapatilla resulta de lo más cómoda y ligera y tiene un precio de 99 euros.

Esta zapatilla combina el algodón con la piel y resultan de lo más cómodas. pinit

Con un diseño similar, pero en piel de color blanco con inserciones de tejido translucido encontramos este modelo algo más voluminoso. Con una altura de la suela de cinco centímetros y cierre mediante cordones, también tiene un precio de 99 euros y está disponible desde la talla 35 a la 42.

Esta opción en piel blanca es perfecta para combinar con todos tus estilismos. pinit

Si lo que buscas es una zapatilla más llamativa y original, no te puedes perder estas. Consideradas el must have de la colección, estas deportivas de piel en varios tonos de marrón y verde caqui cuenta con suela track de cinco centímetros de altura y empieza a estar agotada en algunas de sus tallas. Tiene un precio de 99 euros.

Este original modelo está arrasando, y ya falta en algunas de sus tallas. pinit

Nuestro último flechazo se presenta en color negro. Con un voluminoso piso y una altura de cinco centímetros, esta deportiva confeccionada en piel ovina promete ser tu calzado imprescindible de la temporada.

Cómoda y de lo más estilosa, esta deportiva será la clave de muchos de tus looks. pinit

Ideal para combinar con todos tus estilismos, cuenta con detalle de logo en el talón y cierre de cordones. Al igual que sus compañeros de colección, tiene un precio de 99 euros.