12 ene 2021

Es tiempo de abrigos y no se nos ocurre pensar en otra cosa que no sea el pelo, las prendas de lana y el borreguito, esas composiciones que además de abrigarnos nos permiten vestir a la última. Pero hemos encontrado ya el relevo perfecto para cuando las temperaturas suban ligeramente y en vez de nevar llueva, las gabardinas. O mejor dicho, el nuevo trench que Sfera ha incluido en su última colección y es la prenda perfecta para elevar nuestros looks de temporada.

En color chocolate y diseño largo, este trench que nos permite crear estilismos que son puro estilo, gracias a su diseño entallado con cinturón ancho, sus detalles dorados y su canesú trasero y delantero.

Con cuello de solapa con muesca y canesús abotonados a contraste en negro, al igual que el frontal de la prenda, esta gabardina viene con bolsillos laterales y el bajo ligeramente acampanado, para dar volumen a la prenda y hacer contraste con la zona de la cintura.

Entre sus grandes aciertos está su cinturón extraíble con hebilla rectangular y ojales en dorado, un contraste que le da un toque muy elegante a la prenda y a nuestro estilismo.

Disponible en las tallas S y M, cuesta 89,99 euros y es una inversión perfecta para darle el relevo a tus abrigos y, además, tener una prenda fetiche para la primavera, que ya está más cerca.