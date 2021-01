8 ene 2021

La borrasca Filomena ha hecho que empecemos 2021 con las temperaturas desplomadas bajo cero e Instagram plagado de fotos de paisajes blancos. Madrid se cubrió de nieve durante varias horas, y Nuria Roca (que tiene la crema hidratante más barata y eficaz del momento) decidió que no iba a ser la única de la red social que no inmortalizara el momento. "No vaya a ser yo la única de IG -Instagram- que no ponga que está nevando en Madrid", comentaba divertida junto a una foto en la que, una vez más, tuvimos un flechazo inmediato con el look de la presentadora.





La verdad es que hemos perdido ya la cuenta de las veces que Nuria Roca nos ha robado el corazón con su ropa: sus faldas midi con botines, sus sudaderas, los pantalones más favorecedores, sus botas, sus blazers, sus vestidos... ¡hasta con zapatillas de supermercado marca tendencia! Y ahora, en medio de la primera ola de frío del año, no podíamos dejar de fichar su abrigo más calentito... y exclusivo.

Porque sí, Zara, Mango, H&M y otras firmas 'low cost' están muy presentes en sus looks del día a día, pero cuando hay que protegerse de verdad del frío, Nuria Roca no escatima: la presentadora ha lucido un plumífero de Moncler, una de las firmas de abrigos más exclusivas, que ronda los 2.000 euros, y no ha necesitado más que un jersey de rayas debajo para hacer frente a las bajas temperaturas.

Pero no es la primera vez que vemos este plumífero negro acolchado y con manga francesa a Nuria Roca: ya nos enamoró en las navidades de 2019, cuando lo lució durante una escapada familiar a Roma. Esta vez, eso sí, hemos hecho los deberes y hemos buscado su versión 'low cost', que hemos encontrado en las rebajas de Zara a 39.99 euros.