12 ene 2021

Compartir en google plus

Paula Echevarría ha hecho de la comodidad la seña de identidad de sus looks premamá durante el embarazo de Miguel Jr., el bebé que espera para dentro de pocos meses junto a Miguel Torres, pero siempre demostrando que esa comodidad no está reñida ni con el estilo ni con las tendencias. La actriz, además, sigue fiel a la moda 'low cost' (aunque no renuncia a capichos de lujo más especiales en forma de complementos y detalles), y precisamente dos prendas muy baratas están siendo sus favoritas durante este tiempo de feliz espera: unos leggings de Primark con efecto 'adelgazante' y unas botas con suela track de Stradivarius que están a la última.

Y es que, cuando decimos que estas prendas son sus favoritas, es porque en pocas semanas las ha lucido siempre con un denominador común: las lleva en looks 'total black' con sutiles pinceladas en blanco. Primero llevó sus leggings de Primark y sus botas de Stradivarius con una sencilla combinación de jersey oversize negro, camiseta básica de algodón, maxi abrigo de Uterqüe, bolso de Chanel y sombrero tipo fedora; y menos de un mes después, repitió fórmula, esta vez con una sudadera con capucha también de Primark, y cambiando la 'maison' por Louis Vuitton y uno de sus bolsos más deseados de esta temporada.

Esta vez, Paula Echevarría ha apostado por combinar estos dos básicos de su armario 'low cost' con un jersey súper gustoso y calentito de la firma española &Me Unlimited (si no la tenéis fichada, hacedlo ya, porque sus prendas de punto son irresistibles), un 'teddy bear coat' de Capriche y, además de otro bolso bandolera de Louis Vuitton, un divertido gorro de lana de Karl Lagerfeld.

Pero, ¿por qué le gustan tanto a Paula Echevarría estas prendas súper baratas? Por un lado, los leggings de Primark efecto cuero, además de ser elásticos y muy confortables, estilizan las piernas y hacen que parezcan más delgadas; y por el otro, las botas acordonadas de suela track de Stradivarius son comodísimas y perfectas para el frío y la nieve, porque mantienen los pies calentitos y nos protegen de los resbalones.