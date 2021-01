4 ene 2021

Desde que nos enteramos de que Paula Echevarría estaba embarazada no le hemos quitado ojo a sus looks premamá. Tampoco a sus trucos beauty para mantener su cuerpo y su piel a tono durante los meses de gestación. Y es que la actriz siempre es un ejemplo a seguir, sobre todo con sus estilismos, en los que acierta mezclando prendas low cost -como pueden ser unos leggings de Primark- con accesorios de lujo -el último, un bolso de Louis Vuitton-. Y precisamente de la firma irlandesa low cost ha sido la última prenda en la que nos hemos fijado y que le vamos a copiar inmediatamente. Un abrigo súper calentito de borrego en color hilo que ha llevado en un outfit tan cómodo que apetece ponérselo ya.

Video: El look más invernal de Paula Echevarría

Esta vez la actriz ha repetido la fórmula de low cost más lujo, pero vayamos por partes. Su look es muy relajado para un lunes de un frío terrible en la capital, con un chándal en color crudo de su firma, Space Flamingo, con unos pantalones muy originales que se ajustan con cordones en la zona de la tripa y que Paula aprovecha para lucir embarazo. Encima, la prenda que nos ha cautivado, un abrigo de borrego en blanco roto de la firma Primark que solo cuesta 40 euros y que aunque no está disponible en su web (total, no tienen venta por Internet así que no nos importa mucho) sí que puedes econtrar en tienda física en diferentes tallas.

Paula Echevarría ha llevado el que es hasta ahora su look más calentito del invierno con un abrigo de borrego de Primark que solo cuesta 40 euros. pinit

La actriz ha rematado el look con un bolso de Dior, unas botas de suela track de la firma española Marlon y un gorro con pompón de otra de sus firmas favoritas, Fetiche Suances. Un look 100% invernal que nos da calorcito solo con verlo y que, posiblemente, se va a convertir en uno de nuestros favoritos para el frío. Ahora solo nos queda esperar porque, aunque ya le hayamos mandado la carta a los Reyes Magos, siempre se pueden añadir deseos de última hora.