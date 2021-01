13 ene 2021

Confirmado, la prenda favorita de Paula Echevarría en estos últimos meses son los leggins. Ya le hemos fichado tres looks con estos de Primark y son varias las ocasiones en las que ha optado por unas mallas para sus looks premamá. Y no nos extraña, porque son de lo más cómodo y ella ha demostrado que sirven no solo para los looks deportivos. Ahora, ha vuelto a optar por ellos con un modelo más calentito, que ha combinado con una sudadera de Primark, y que sientan tan bien como estos vaqueros de Stradiavarius que le fichamos hace unos días.

Paula escogió esta vez una sudadera blanca de estilo oversized de Billie Eilish, nombre de la cantante que va escrito en negro en la parte frontal de la prenda. Una sudadera original que no está en la web de la firma, pero que seguro encontrarás en tienda porque es una de las colecciones con más éxito del gigante británico. La combinó con unos leggins de Calzedonia que, aunque no se aprencian del todo en las fotografías que ha publicado, son seguramente unos premamá (19,95 euros).

Dos prendas confortables y calentitas que remató con un abrigo perfecto para esta ola de frío. Un modelo tipo trench de doble faz en charol negro con doble abotonadura y cinturón de la marca Cyrana que ahora está rebajado a 1.200 euros y disponible desde la talla XS a la XL. ¡Ideal!

Por último, completó el look con unas zapatillas de The Cut Project (198 euros). Un modelo súper tendencia en color negro tipo calcetín, con la suela de plataforma blanca. que desde la firma apodan como la 'Chealsneaker', un híbrido fruto de la fusión entre las Chelsea Boots y unas Sneakers. ¡Nos encantan!