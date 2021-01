13 ene 2021

>Si todavía no has incluido en tu armario un vestido de punto debes saber que no has cumplido con uno de los 'must have' del 2020. Pero tranquila porque todavía estás a tiempo ya que parece que en el 2021 van a seguir siendo tendencia. Las prendas cómodas, elásticas y calentitas seguirán siendo las protagonistas y un vestido de este estilo es una de las opciones más acertadas. Este look con vestido de punto de H&M es un buen ejemplo, al igual que este con cárdigan a juego que llevó Paula Echevarría. Por ello, hemos fichado uno de las rebajas de Stradivarius que a ti también te va a enamorar.

Video: Little Black Dress: un básico que no puede faltar en tu armario

Se trata de un vestido de largo midi y corte ajustado de punto canalé en color gris oscuro. Un diseño de cuello redondo y manga larga que lleva con detalle un cinturón a juego para marcar la cintura. Pero no solo eso, también nos encanta este diseño original por su abertura en la espalda. ¿Lo mejor? Que cuesta tan solo 12,99 euros, en vez de los 19,99 que valía antes de que comenzaran las rebajas.

Además, es una prenda que no han fichado -todavía- muchas porque está disponible en casi todas las tallas. Además, si el gris no te convence o te parece demasiado clarito, tienes otras dos opciones. Una en teja, un color que combina muy bien con todo y que dará algo más de vida a tus looks con botines negros, por ejemplo. El otro color es el negro, que lo disimula todo para las que prefieren algo más discreto y con el que no se te noten tanto las marcas de las ropa interior.