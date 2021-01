14 ene 2021

Una de las tendencias que nos ha dejado el 2020 es la de los manguitos de punto. Esa prenda que llegó a finales del año, que despertó todo tipo de opiniones a favor y que se instauró en un look con camiseta escotada no apto para todos los estilos. Zara fue la firma que los colocó como tendencia, de hecho en sus rebajas puedes encontrar varios modelos con descuento. Ahora, y gracias a Rocío Osorno, hemos descubierto una manera de combinarlos que no sha terminado de convencer del todo.





La influencer es toda una inspiración en cuanto looks de invitada se refiere. Sin embargo, últimamente está triunfando con propuestas casual que nos sirven como idea para el día a día. Entre sus últimas publicaciones, hemos encontrado una nueva forma de combinar estos manguitos de punto que nos ha encantado.

La influencer, que lleva el modelo de Zara de cuello vuelto en color crudo y que puedes encontrar en la firma por tan solo 17,95 euros, ha optado por combinarlo con una camisa blanca. Hasta ahora, solo los habíamos visto en looks -también ideales- con camisetas o vestidos ajustados y escotados en un estilo con el que no todas se atreverían. Y ahora, Rocío nos ha enseñado cómo llevarlos sin morir en el intento.

La diseñadora sevillana añadió una camisa de corte oversized blanca en color blanco de Stradivarius consiguiendo una combinación perfecta. Completó el look con una blazer cropped también de Zara y casi tan bonita como la rebajadísima de Tamara Falcó. Unos pantalones vaqueros pitillo y unos botines marrones confirmaban este outfit al que le damos un diez.