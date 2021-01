13 ene 2021

Compartir en google plus

Parece que con el 2021, Vicky Martín Berrocal ha querido renovar su imagen y ha versionado su estilo clásico caracterizado por básicos como abrigos XXL y jeans y, además de optar por un cambio de look con el que se ha pasado al rubio platino, ha añadido a su armario prendas más originales. Y una de ellas ha sido una gabardina que ha encontrado en la nueva colaboración de Zara.





VER 16 FOTOS Pantalones de Zara y muchas prendas de efecto piel: Así son los mejores looks de Vicky Martín Berrocal del 2020

Parece que la diseñadora ha sido una de las que tampoco ha podido resistirse a la colección cápsula que Zara ha lanzado con la mítica firma norteamericana Everlast, la marca de boxeo más icónica de la historia fundada en el Bronx en 1910. Vicky ha fichado una de las prendas más deseadas de la colección: una gabardina con el nombre de la firma estampado en la espalda.

Y no lo sabemos porque se la hayamos visto puesta, sino porque ha compartido en su perfil de Instagram una foto de la prenda con la palabra 'love' escrita a un lado, dejando claro que le ha encantado y que ya la ha añadido a su wishlist.

Y no nos extraña porque es lo más. Se trata de trench que desde la firma detallan que es de color 'whisk claro'. Tiene el cuello solapa, la manga larga con trabilla y lleva unos bolsillos delanteros. Es de corte oversized y largo y tiene el bajo acabado con abertura en espalda. Cuesta 79,95 euros y dado su diseño holgado, está disponible solo en dos tallas: la XS-S y la M-L. Si te has enamorado de ella como Vicky, no te lo pienses porque promete agotarse en muy poco tiempo.