12 ene 2021

Si no has encontrado el abrigo acolchado que necesitabas en las rebajas de enero, o simplemente buscas una propuesta a la última, estás de enhorabuena. Porque la última colección que ha llegado a H&M viene con el abrigo más original del momento que está repleto de tendencias y vas a querer meter ya en tu armario. Y no lo decimos solo nosotras, sino que son muchas las que lo han hecho, que las existencias de este abrigo se han agotado.

En beige claro y con largo hasta la rodilla, este abrigo acolchado que solo se vende en la web de la firma sueca es perfecto para apostar por nuestras botas blancas favoritas y una falda o unos pantalones en color gris. Aunque es tan bonito que probablemente quede bien con todo.

Con relleno de un 80% de plumón y 20% de plumas, este abrigo en tejido guateado con cuello elevado de canalé tiene un bolsillos superior abierto y cierre frontal de cremallera bidireccional.

Con diseño de hombros ligeramente caídos, bolsillos en las costuras laterales y cordón de ajuste interior en la parte posterior, tiene el bajo redondeado y asimétrico, siendo más largo en la espalda.

Este abrigo largo de plumón acolchado tiene un precio de 129 euros, solo se puede comprar en la web y, de momento, se ha agotado en todas las tallas. Pero si a ti también te ha conquistado puedes apuntarte en la lista de espera y encomendarte a los santos, a ver si tú también puedes llevar a tus estilismos el abrigo tendencia del momento.