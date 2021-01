19 ene 2021

No sabemos ya qué nos gusta más si una buena prenda de nueva temporada -estos chalecos son perfectos- o un chollo de las rebajas de Stradivarius. Paula Echevarría lo tiene claro y lo ha demostrado con su útlimo look de la firma, con abrigo blanco a mitad de precio. Nosotras aún dudamos pero hay prendas con las que no se pue titubear ni un momento. Porque vuelan, literal. Y eso es lo que parece que está pasando con este último fichaje que hemos hecho en la marca de Inditex, una cazadora de corte biker en tejido de borreguito que es de lo más abrigado y que nos va a acompañar, tanto con vaqueros como con vestido, durante todos los meses de frío.

Cazadora biker de borrego de las rebajas de Stardivarius. pinit

Su corte biker oversize le sienta bien a cualquier talla y silueta y también a cualquier edad. No nos extrañaría nada ver a Naty Abascal con una de este estilo, ella que se atreve con todo. Su color blanco roto combina con vaqueros, pero también con vestidos o conjuntos de punto. Tiene bolsillos laterales que se cierran con cremallera, correas ajustables en los puños y un tacto tan amoroso que no te vas a poder resistir. Como tampoco lo vas a hacer a su precio. Mientras que en temporada costaba 59,99 euros, ahora en rebajas son 29,99. ¡Está al 50 % de descuento!

La biker de borrego de Stradivarius está al 50% de descuento. Ahora cuesta 29,99 euros. pinit

Pero no todo iban a ser alegrías y todas sabemos lo que pasa con los chollos de rebajas, vuelan. Y ya solo podemos encontrar la cazadora en talla L en la web, las demás (XS, S, M y XL) están absolutamente agotadas. Puede que en tienda queden unidades, eso es cuestión de suerte. ¿La tendremos?