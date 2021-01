19 ene 2021

La inesperada separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez ha provocado un auténtico terremoto mediático en este convulso comienzo de año. Con un suculento patrimonio a repartir y mucho que perder por parte del presentador, es inevitable que ahora nos fijemos aún más en cada paso que den las dos hijas mayores del andaluz, que en 2020 empezaron a perfilarse como influencers a las que seguir muy de cerca la pista de estilo. Eso sí, no nos ha hecho falta más que un minuto en el perfil de Instagram de Eugenia para olvidarnos de la crónica de sociedad y volver al universo 'sartorial’, ese en el que la primogénita de Bertín tanto nos inspira (por ejemplo, con sus peinados y trucos de belleza).





VER 11 FOTOS 11 pantalones negros que podemos comprar en las rebajas y ponernos con cualquier cosa

Esta vez, sin embargo, dejamos de lado su vis de 'beauty addict' (esta DD Cream antiedad con retinol que nos descubrió es ideal para un maquillaje efecto no makeup) y nos colamos en su vestidor con una propuesta súper inspiradora: Eugenia Osborne nos enseña los pantalones más cómodos y favorecedores de su fondo de armario (un modelo palazzo con cintura elástica) y nos da la clave de estilo para lucirlos en tres looks tan diferentes como perfectos, todos ellos con detalles de estilo retro que consigue a través de complementos como guantes, pañuelos o gorros.

Para una fiesta (de esas a las que esperamos poder volver a ir pronto), nada mejor que lucir estos pantalones que hacen tipazo con un crop top de lentejuelas, una blazer, nuestras sandalias favoritas y el detalle de los guantes. Para un look 'lady' súper elegante y perfecto para cualquier edad (es rejuvenecedor a más no poder), combinamos los pantalones con una camisa blanca, una biker de cuero y un pañuelo al cuello. Eso sí, los pantalones no parecen los mismos, porque Eugenia Osborne los lleva con un cinturón que tapa el elástico y unas botas de suela track (el contrapunto de rabiosa tendencia) que los convierte en una suerte de corsarios bombacho. Lo mismo ocurre en el tercer look, en el que la influencer mantiene el truco que transforma sus palazzo y nos propone un estilismo de estilo retro de 10 al lucirlos con una maravillosa chaqueta corta de piel y gorro a juego.

¿Cuál es tu look favorito con estos pantalones de fondo de armario que hacen tipazo?