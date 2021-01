25 ene 2021

Compartir en google plus

Que a Cristina Pedroche le gusta llamar la atención con su atuendo es un hecho. Ya nos lo demuestra año tras año con su modelito para dar la bienvenida al nuevo año. Y es que la vallecana no le tiene miedo a nada. Se atreve con cualquier cambio de look, como cuando nos sorprendió con una melena muy rizada que gustó mucho a sus seguidores y con cualquier polémica, como cuando incendió Instagram con la publicación de su ‘belfie’ en bikini.

Ahora que es invierno y llevamos más ropa no se puede presumir de cuerpazo con tanta facilidad, pero puede seguir sorprendiéndonos con sus modelitos. En su última publicación de Instagram, la televisiva ha optado por un abrigo de Benetton que tiene en su parte frontal una colección de ositos en tres dimensiones. Como lo lees: sería el abrigo ideal de Rosa Tous. ¿Lo malo de este abrigo? El precio. No lo verás en nuestra recopilación de plumíferos calentitos para el invierno ni en la de los abrigos más estilosos por menos de 60 euros , porque el precio de este abrigo no es apto para todos los bolsillos. Ni más ni menos que 700 euros cuesta esta prenda que ha suscitado tantos amores como odios en las redes de Pedroche.

Pero no era la primera vez que lo veíamos. Cuando la Filomena hizo estragos en la capital y, paradójicamente, nuestros famosos decidían desnudarse bajo la nieve (Cristina fue pionera, todo sea dicho). hubo una actriz que hizo todo lo contrario: abrigarse. Úrsula Corberó nos sorprendía en sus stories de Instagram disfrutando del temporal con el mismo abrigo que ha lucido ahora Pedroche y suscitando la misma cantidad de comentarios.

Ursula Corberó con el abrigo. pinit

Y es que ya sabemos que, este tipo de prendas tan originales (o excéntricas), pueden adorarse u odiarse. Pero parece que, tanto Pedroche como Corberó, siguen a pies juntillas el lema: “Ande yo caliente, ríase la gente”. ¡Bien por ellas!