1 ene 2021

Un año más, el look de las #Pedrochecampanadas es el más esperado de Fin de Año (Recuerda aquí cómo fue el look del año pasado). Porque sí, hoy no habrá fiestas multitudinarias y muchas hemos estrenado nuestras mejores galas de estar por casa para despedir (¡por fin!) al 2020. Pero ni el regreso de Ana Obregón a la pequeña pantalla (de la que, dicen, ha copiado muchas cosas) puede con el morbo que despierta el vestido de la vallecana cada año. Y este, especialmente, venía cargado de sorpresas y, sobre todo, de homenajes. Por primera vez, la firma Pedro del Hierro se encargaba de realizar el look completo, desde el abrigo en forma de edredón deconstruido hasta el minivestido de pedrería con la espalda al aire; y por supuesto las botas, en un verde que nos recuerda al de los trajes de los sanitarios a los que tanto hemos aplaudido este 2020 que acabamos de dejar atrás.

Hasta ahora mismo solo teníamos una pista y nos la había dado la propia Cristina en el programa Zappeando, en el que colabora: 'Este año es todo como muy para dentro, mucha luz y mucha comodidad', confesaba hace unos días. Y no podía haberlo explicado mejor porque la parte exterior, el abrigo acolchado en color blanco, es una especie de edredón deconstruido como homenaje a todos los que se han quedado en casa hoy de forma responsable. Un diseño de Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro, con reminiscencias de alta costura que nos transmite la comodidad del hogar de las mantas y edredones que fueron nuestros mejores aliados durante el confinamiento. Está elaborado en tafeta de seda reciclada (se han empleado más de 100 metros para hacerlo) con tintes ecológicos.

"Teníamos una clara misión y era poder agradecer a todos los cuidadanos el esfuerzo realizado durante todo el año. Esa siempre ha sido nuestra semilla a la hora de comenzar con el proceso creativo. Y es evidente que nuestra inspiración ha sido todo el confinamiento en el que hemos estado en casa, hemos incluido la mascarilla como parte de nuestras vidas y todo eso está presente en este modelo en el que los espectadores se habrán visto reflejados y desde el que espero que hayan podido mirar hacia un futuro lleno de luz", nos ha contado en exclusiva el diseñador, Nacho Aguayo.

Pero la sorpresa auténtica estaba debajo, con un minivestido blanco de pedrería , también diseñado por Aguayo y bordado con 16.308 piezas de cristal, fruto del trabajo de Johan Luck Katt, famoso bordador de alta costura que colabora con la firma española desde los años 90. Con él, han querido aportar luz, optimismo y fantasía para este 2021 que empieza. Un diseño mini, casi un delantal con la espalda al aire, que tiene como base organza de seda, un forro de raso y los casi 17.000 cristales para los que se han necesitado más de 350 horas de trabajo, piedra a piedra.

Ha usado una técnica complicada y con la que asegura en unas declaraciones exclusivas a Mujerhoy que es altamente improbable que se pueda desprender un solo cristal. "El bordado sobre organza no tiene secretos ni dificultades para mí porque llevo 40 trabajando con él, pero es verdad que la gente desconoce el complejo y laborioso proceso de un bordado en técnica 'luneville' como la que he usado aquí", nos ha contado Johan. "El mayor reto ha sido el tiempo. He tenido que realizar estos bordados en 350 horas en el plazo de un mes, lo que me obligó a invertir hasta 14 horas diarias y trabajar también los fines de semana", asegura.

La espalda está prácticamente al aire en el diseño que Nacho Aguayo ha hecho para Cristina Pedroche. pinit

"Este modelo es también una forma de poner en valor la artesanía. Además, Cristina es una gran defensora del trabajo en equipo y de la marca España, además de una persona metódica, súper tarbajadora y muy entregada", nos ha dicho Aguayo sobre la presentadora, de la que también ha resaltado su buena disposición para todo.

Las botas son otro de los puntos fuertes del look, también bordadas a mano, en un raso en color verde que nos recuerda al tono de los pijamas de los médicos para que ellos también tengan su pequeño homenaje estilístico.

Cristina Pedroche junto a los artífices del diseño de su look para estas campanadas de 2020: el diseñador Nacho Aguayo, el estilista Josie y el bordador Johan Luck Katt. pinit

Como cada año, el look de las #Pedrochecampanadas es uno de los secretos mejor guardados. Y si no, que se lo digan a Josie, artífice de los looks de la presentadora para la noche de Fin de Año: "si cuento algo del vestido Cristina Pedroche me tira por la ventana", nos aseguraba hace unos días en una entrevista tras su exitoso paso por Masterchef. Lo que sí sabemos ya es que el estilista ya ha acuñado el término 'Confinamiento couture' para referirse a este look de Cristina Pedroche, con el que la presentadora ha querido "llevar luz y esperanza a todos los españoles". ¿Tendrá críticas? "Entendemos que se hablará del vestido de Cristina como todos los años -señala Nacho Aguayo- y habrá gente a la que no le guste. Pero nuestro objetivo ha sido siempre llevar luz a todas las casas y homenajear a todos los que se han quedado en casa de forma responsable. Creo que es un look que no ofende a nadie y eso es lo que verdaderamente importaba desde el principio".