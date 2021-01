25 ene 2021

Si estás embarazada o has sido mamá en los últimos años, seguro que más de una de tus amigas te ha contado que los mejores vaqueros premamá son los de H&M. Y tu amiga tenía razón. A Paula Echevarría en este segundo embarazo no se le ha olvidado la recomendación y, como la experiencia es un grado, por eso ha elegido uno de los modelos de la línea 'maternity' (unos jeans en negro desgastado) que mejor sientan y que, además, son perfectos para ir cómoda en nuestro día a día. En este caso, la actriz los ha lucido como parte de un look en tonos grises en el que las protagonistas vuelven a ser prendas 'low cost' súper apetecibles.

Paula Echevarría vuelve a caer rendida ante los abrigos baratísimos de Primark, y si hace solo unos días la veíamos con uno de borreguito en color crudo, esta vez la actiz ha elegido un modelo de esos que no pasan de moda y siempre son un acierto en nuestro fondo de armario: un abrigo de silueta oversize e inspiración masculina en color gris que, además, cuesta 40 euros. Y sí, se parece muchísimo a este otro blanco roto de Stradivarius con el que también nos conquistó porque, además de rebajadísimo, es súper favorecedor.

Para 'ir a juego' con el día, Paula Echevarría completó el look con uno de los jerséis más gustosos de las rebajas, un modelo amplio de cuello vuelto en canalé gris claro (aunque también está disponible en color crudo y en negro) que encontramos en H&M casi a mitad de precio (pasa de 39.99 a 21.99 euros) y que ya está agotado y con lista de espera en la mitad de las tallas. Y el detalle final (además de su bolso de Prada): unas botas de borreguito con lentejuelas plateadas de Mou, un capricho brillante para ir calentita y con un punto muy 'glam'.