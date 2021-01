26 ene 2021

¿Eres igual de adicta que nosotras a las chaqueta de punto? Si la respuesta es sí, bienvenida, porque acabamos de fichar una nueva que nos ha enamorado. Si por el contrario, no eres demasiado fan, es que todavía no has encontrado una que te robe el corazón y esta propuesta de Primark puede ser la definitiva. Aunque esta rosa del gigante británico triunfó y estas tres de Zara son de nuestras favoritas, la nueva de Primark nos encanta por su efecto estilizador. ¡Te explicamos por qué!





Se trata de una prenda que desde la firma definen como top de punto cruzado. En definitiva una chaqueta de punto muy fino que lleva como elemento característico una doble abotonadura que permite que la prenda quede cruzada con un escote en pico muy favorecedor. Es de manga larga y lleva unos botones en color dorado en los puños a juego con los de la parte frontal.

Cuesta 17 euros, un precio de lo más asequible, y está disponible en color gris, pero también en un beige asalmonado ideal para primavera con el mismo precio. Pero lo mejor de este cárdigan reside en su diseño porque tiene la parte inferior del cuerpo, es decir, la que queda en el vientre y la cintura, con un tejido elástico que se adapta a la perfección.

De manera que la parte del escote y los hombros queda más holgada y armada en comparación con la inferior, que queda ceñida marcando la cintura, afinándola y estilizándola. Ideal, ¿verdad? Solo tienes que combinarla con tus vaqueros favoritos para triunfar. Puedes llevarla con una camisa blanca o camiseta de cuello alto debajo o sin nada cuando empiecen a subir las temperaturas. ¡La queremos!