29 ene 2021

Compartir en google plus

De Naty Abascal hemos aprendido, además de cuál es su perfume favorito, un sinfín de lecciones de estilo que la colocan como una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Porque el paso de los años no ha hecho que deje de deslumbrar con looks que le hacen seguir siendo todo un icono que nos inspira cada día. Hace unos días fichábamos esta chaqueta acolchada que llevó para la ola de frío y su look de calle rejuvenecedor con botas militares. Ahora, nos ha dejado una propuesta más 'sport' perfecta para el día a día que además de ser ideal está súper rebajada.





VER 9 FOTOS Nueve looks low cost de las influencers de más de 50 años para cuando no sepas qué ponerte

La modelo de Alta Costura compartió una imagen en su perfil de Instagram en la que aparece con un estilismo protagonizado por una chaqueta de pelito de colores. Se trata de un modelo corto de la colección diseñada por Monsieur Christian Lacroix para Desigual que lleva un estampado multicolor de cuadros y rombos lanosos muy original y que parece sacada de un museo. Tiene cierre de cremallera, cuello alto y un tejido muy gustosito ideal para el invierno.

Sin embargo, lo mejor es su precio. Es una prenda que costaba 179,95 euros y que ahora puedes comprar a mitad de precio por 89,98 euros. ¡Chollazo! Porque aunque no sea del todo asequible, es una prenda en la que merece la pena invertir porque subirá el nivel de tus looks y tiene pinta de ser muy abrigada. Naty la combinó con unos pantalones vaqueros de corte 'flare', que parece haber copiado a Isabel Preysler, quien los ha usado en diferentes ocasiones.

Unos pantalones que sientan de maravilla por su talle alto y corte ajustado en la cintura, pero que alarga las piernas gracias al bajo ligeramente acampanado. Y aunque Naty no ha desvelado de dónde son los suyos, desde la redacción hemos localizado unos idénticos en Zara. Cuestan 29,95 euros y tienen el mismo diseño y color que los de la modelo. Por último, Naty Abascal completó este look con unas zapatillas blancas y un bolso rojo tipo bandolera de Valentino. ¡Ideal!