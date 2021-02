3 feb 2021

Si aún no tienes una cazadora biker, no sabes lo que te estás perdiendo. Estamos, probablemente, ante la prenda de abrigo con más personalidad del armario. Confiere carácter a cualquier look minimalista en negro, ejerce de perfecto contraste con camisas 'preppy' y vestidos románticos y acompaña al chándal como a su mejor amigo. Necesitas una en tu fondo de armario, así que hemos rastreado las cinco mejores biker que tiene disponible ahora mismo el low cost: de fecto piel, de cuero y de efecto ante. No te lo pienses, porque en cuestión de semanas se habrán agotado. Pasa con los chollos de rebajas, sí, pero también con la nueva colección.

La mejor versión clásica de la cazadora biker está en Zara. pinit

Nos quedamos con Zara para la versión clásica de la biker: la megatienda gallega cuida especialmente los acabados, y eso siempre se agradece en prendas low cost. Además, la imitación a piel tiene el punto justo de saturación de color y brillo. Cuesta 39,95 euros y está disponible, pero no en todas las tallas. Apresúrate si esta biker es la que más te encaja.

Una favorita de muchas compradoras: la versión oversize de la biker. pinit

Aunque esperábamos que este año Zara sacara la versión oversize de la biker, ha sido H&M la que se ha adelantado con una cazadora extralarga de hechuras confortables, que además está disponible en la colección de tallas grandes. Si te quedas sin la de Zaraa el año pasado, es el momento de resarcirse (49,99 euros). Esta versión es difícil de encontrar.

El diseño minimalista más conseguido del low cost está en Mango. pinit

Si vas buscando un diseño minimalista, sin tantas hebillas ni remates, Mango tiene una cazadora biker súper ligera que te va a convencer. Lleva un detalle acolchado motero en los hombros fantástico, la verdad, y cuesta solamente 29,99 euros.

Una alternativa al tejido efecto piel: una biker de ante de H&M. pinit

Si estás dispuesta a subir un poco de presupuesto, H&M tiene una cazadora biker de ante que resultará perfecta para quien vaya buscando más ligereza y adaptación al cuerpo. Cuesta 99 euros, y es perfecta como prenda de abrigo primaveral.

La biker de cuero infinita: diseño clásico y cien por cien cuero. pinit

Aunque las prendas de efecto piel nos encantan por su precio y porque respetan la vida animal, si decides comprate una biker de cuero tienes un lujosísimo diseño clásico en H&M que es prácticamente eterno. Cuesta 149 euros y lleva todos los extras: cremallera diagonal, solapas con botones de presión, bolsillo con cremallera delante, bolsillo parche pequeño con solapa y botón de presión, cinturón con hebilla de metal en el bajo y cremallera en los puños. Impecable.