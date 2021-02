7 feb 2021

Los tres looks a través de los que vagamos últimamente son tres, sin distinción: el pijama, el chándal y esa especie de look de andar por casa llamado 'homewear' que no es más que una extensión del pijama y el conjunto de punto. Para ponerle un alto a la falta de dignidad textil, puedes añadir una bata. Y como en la redacción estamos en ese momento en el que cada vez que salimos a la calle, nos ponemos las mejores galas (porque no tenemos ningún vestido con el que hayamos ido presencialmente a la Met Gala, que si no...), hemos decidido hacer un pequeño esfuerzo dentro de casa para no adentrarnos en la fatiga pandémica, más aún.

¿La solución? Una bata buena, bonita y barata con la que elevar tu look pijamero pero con la que también puedas salir a la calle con unos vaqueros.

La favortia por excelencia es esta de Oysho (cuesta 25,99) y tiene el pijama a conjunto para el total look. ¿Lo mejor? La podrás llevar abierta para salir a la calle con una camiseta blanca debajo.

Si el blanco es tu color y te encanja las batas de manga kimono, esta de Primark con detalles de encaje (cuesta 14 euros) se convertirá en tu campañera de Netflix.

Y por último (pero no por ello menos importante) este modelo de Women'Secret lo tiene todo. Un largo fantasía, encaje en la parte superior... solo te hace falta una boa para completar el look que te mereces para estar en casa (cuesta 49,99 euros).