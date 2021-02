8 feb 2021

Seguramente has decidido este año controlar el presupuesto de moda: es algo que estamos haciendo casi todas. Nos ayuda, la verdad, la irrupción de básicos y colores neutros que domina en casi todas las colecciones. Nos hemos vuelto a enamorar del minimalismo, los looks que apuestan por el denim, el negro, el blanco. Las influencers nos están mostrando en Instagram, además, cómo sacarle todo el partido a este tipo de estilismos, sencillos en el fondo y en la forma. Lo habrás adivinado: su indicación es recurrir a los inagotables accesorios. Es el momento de tirar de esos bolsos-milagro o las zapatillas y botas espectaculares que ya tienes en el armario. Sin embargo, esta temporada puedes dar un paso más allá y añadir un complemento híper sofisticado: los sombreros de ala ancha.

No te lo pienses demasiado: puedes ponerte un fedora tranquilamente con todo. Incluso con ese estilismo de chándal y abrigo envolvente que te acompaña desde el año pasado (gracias, Teresa Bass). Ana Moya añade un sombrero de ala ancha negra a un look absolutamente rock'n'roll y el mix es brutal: va fabulosa. Y qué decir de cómo eleva un sencillísimo look con vaqueros Teresa Andrés Gonzalvo. Ese sombrero con una cinta de adorno hace milagros. Si te hemos convencido para comprar un sombrero de este tipo, sabemos dónde lo vas a encontrar a un precio inmejorable.

El precioso sombrero que lleva Teresa Bass es de Primark, pero ya no está en la colección online (quizá si podrás encontrarlo n tienda). De todos modos, tienes alternativas igual de funcionales y bonitas en H&M por 24,99 euros, confeccionado en lana de fieltro. Va adornado con una cinta alrededor de la cinta y lo tienes disponible en beis, negro y camel. Si lo buscas con una cinta a contraste, como el de Teresa Andrés Gonzalvo, lo tienes en Parfois (22,99 euros), donde también tienes un fedora negro de lana (17,99 euros). Zara tiene el diseño con un ala ancha tan espectacular como el de Ana Moya (25,95 euros). A por él.