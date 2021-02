8 feb 2021

Siempre decimos que, aunque parezca una prenda sencilla, encontrar los vaqueros perfectos no es tarea fácil. Sabemos gracias a Paula Echevarría cuáles son los mejores para embarazadas, y cómo combinarlos con jerséis de la mano de Tamara Falcó. Tenemos fichados nuestros favoritos de Zara o Mango, los más vendidos de Amazon y los que mejor se adaptan a cada cuerpo de Primark. Pero, ¿y los que mejor quedan tengamos la talla que tengamos? Esta vez la respuesta la encontramos en H&M con estos jeans moldeadores baratísimos.

Estos vaqueros moldeadores de H&M están rebajados a 19.99 euros. pinit

Prometen que su dénim ‘shaping’ sujeta y moldea la cintura, los muslos y los glúteos conservando intacta la forma del pantalón, lo que hace que nuestras piernas parezcan más estilizadas y nuestra cintura más delgada. Pero, además, estos vaqueros ‘mágicos’ de H&M tienen otro truco más: son súper skinny, negros (lo que hace que visualmente se reduzca el volumen) y con un largo tobillero que consigue que parezcamos más altas.





Aunque están disponibles en otros dos colores (sin rebajas, eso sí), estos vaqueros negros moldeadores (19.99 euros) han volado en el remate final de las rebajas de H&M y ya están agotados y con lista de espera en todas las tallas. Y es que no nos extraña: además de sentar de maravilla, son súper versátiles, porque los puedes combinar con casi cualquier prenda de tu armario. No te equivocarás si lo llevas con camisa, blazer y mocasines para ir a la oficina con un look clásico y formal; con taconazo y una blusa o un top especial para una cita; con un jersey y zapatillas para un estilismo ‘comfy’ o con camiseta, botas de suela track y una biker en una combinación muy cañera y a la última.