9 feb 2021

Hacerte un hueco en el mundo de la moda es complicado, por eso tienes que tener algo que te diferencie del resto. Existen muchas marcas made in Spain que apuestan por esa diferencia, como Crush the Label, la firma de joyería que ha enamorado a Laura Matamoros y la que te traemos hoy no se queda atrás: Laagam.

La compañía ha decidido cambiar su modelo de negocio, produciendo sólo aquello que previamente ha vendido a través de la web. De ese modo, aumenta su eficiencia y reduce el impacto ambiental. Su forma de trabajar es muy curiosa: cada jueves enseñan sus novedades para la semana y tienes sólo 7 días para pedirlo a través de la web. Una vez realizas el pedido, comienza su confección y te lo envían a casa. A pesar de este método de trabajo, tú puedes devolver de manera gratuita las prendas que no te gusten o no te queden bien.

La cabeza visible que está detrás de esta idea tan innovadora es Inés Arroyo, quién creó la empresa, junto a su hermano Diego y Cristian Badía, en el año 2016. Inés, muy conocedora de la influencia de las redes sociales, es la mejor embajadora de la firma e intenta estar presente en todas ellas protagonizando un podcast en Twitch patrocinado por Zalando (que ayer contó con la presencia de la influencer Gigi Vives).

La firma se considera “femenina y feminista”, puesto que está fundada por una mujer y el 80% del equipo está formado por mujeres. Entienden que, si sus clientes son mujeres, quienes trabajan para ellas también deben serlo. Por otro lado, intentan minimizar su impacto en el planeta empleando materiales veganos, reduciendo el uso de plásticos y produciendo sólo lo que se va a consumir.

Seguro que hemos despertado tu curiosidad en esta marca española pero te falta algo esencial: ¿cómo son sus diseños? Recuerda que, lo que te enseñemos hoy, es muy probable que no lo encuentres la semana que viene, pero aquí tienes una muestra del tipo de prendas exclusivas que puedes encontrar en su web.

Vestido corto de manga larga y cuello alto. Rebajado de 44 a 33 euros.

Cárdigan oversize de punto suave con volantes camel en contraste. Rebajado de 79 a 47 euros.

Blusa oversize multiposición en color púrpura. Rebajada de 44 a 33 euros

Pantalones jogger de corte estrecho y cintura y tobillos elásticos. Rebajado de 44 a 33 euros.

Vestido de invitada largo con escote en pico. Rebajado de 94 a 71 euros.

Además de ropa, en su web puedes encontrar zapatos, bolsos, gafas y hasta un perfume. Si estás harta de llevar la misma ropa que el resto del mundo, aquí tienes una opción diferente, exclusiva, respetuosa con el medio ambiente y, además, española.