10 feb 2021

No existe look que te garantice triunfar más que un traje. Apostar por un dos piezas de chaqueta y pantalón es la fórmula que nunca falla y que puedes llevar en más ocasiones de las que imaginas. Está la versión en negro que llevó Lorena Durán que adelgaza, la cómoda de Primark de Anabel Pantoja, o la clásica de la Reina Letizia. Ahora, Ana Milán nos ha descubierto en televisión un traje con un color azul con descuentazo que es perfecto para primavera y con el que ha demostrado -una vez más- que no hay look más acertado que este.

La actriz acudió como invitada, junto a Hiba Abouk e Imanol Arias, al programa 'La Noche D' que conduce Dani Rovira. Para la ocasión, escogió un traje en color azul turquesa. Un dos piezas formado por una chaqueta cruzada larga que puedes encontrar ahora mismo en la web de la firma y rebajada a 30 euros (en vez de 249,90 euros... ¡Chollazo!) y un pantalón masculino a juego de talle alto, corte de pinzas y pernera recta, y que también está rebajado de 129 euros a 30.

Es decir, ahora mismo puedes hacerte con esta maravilla de traje por tan solo 60 euros. Y lo mejor es que ambas prendas están disponibles en su página web en todas las tallas. ¡Corre! Mención especial también a como lo ha combinado Ana. Lejos de apostar por un look muy clásico formado por básicos, la actriz añadió una camiseta floreada en tonos azules y unas sandalias de tacón en color plateado. Completó el look también con unos llamativos pendientes de Lausett.

Sin embargo, a pesar de que estaba guapísima, este traje nos encanta por lo versátil que puede llegar a ser ya que también lo puedes combinar, por ejemplo, con unas zapatillas blancas y una camiseta consiguiendo un look más sencillo para el día a día con el que poner un poco de color y dar la bienvenida a la primavera. ¡Lo queremos!