10 feb 2021

Confirmado, nos hemos vuelto súper fans de Anabel Pantoja. La sobrinísima, que acumula millón y medio de seguidores en Instagram es un fenómeno de masa que triunfa con todo lo que publica. Sus looks como este con un traje muy cómodo de Primark son un éxito gracias a el mensaje 'body positive' que ha detrás de ellos. Pero no solo eso, sus trucos de belleza como esta crema que usa para prevenir las primeras arrugas o y hasta sus entrenamientos con los que nos ha descubierto el Ballet Fit, arrasan. ¿Lo último? Un mono de Zara que ha gustado muchísimo.

Da igual si son outfits que escoge para salir en televisión, para pasear por la playa o para una mañana de entrenamiento. Anabel siempre es una muestra de que la talla no es un problema y que una siempre tiene que estar más que orgullosa de su cuerpo. Entre sus últimas apariciones televisivas, Anabel escogió un mono de efecto piel que compró en Zara y que más tarde enseñó en su perfil social. Una prenda que causó furor entre sus seguidores que no tardaron en preguntar por ella.

Se trata de un mono largo pero de manga corta, en color negro y tejido efecto piel. Tiene un cierre de botones metálicos y trabillas que permiten poner un cinturón con el marcar más esa zona del cuerpo y definir así la silueta. Anabel optó por llevarlo sin nada debajo, aunque es una prenda que también puedes usar ahora en invierno con una camiseta de cuello vuelto debajo.

¿La mala noticia? Que, como ella misma ha desvelado, se trata de un mono que compró temporadas atrás y que ya no está disponible. Pero tranquila, que ya hemos hecho el trabajo por ti y hemos encontrado otra versión - también low cost- para que puedas copiar este look tendencia de Anabel. En Mango tienes un modelo muy similar con media manga y cinturón por 59,99 euros. Es de nueva colección y está disponible en todas las tallas. Añade unas zapatillas blancas, como hizo Anabel, para conseguir un look cómodo para el día a día y... ¡Lista para triunfar!